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Trabzonspor - Galatasaray derbisi öncesi Abdullah Avcı ve Fatih Terim'den özel taktik! İşte o konuşmalar

Son dakika haberi... Trabzonspor ve Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu zorlu derbiye takımlarını özel hazırlıyor. Öte yandan antrenmanlarda oyuncularıyla birebir sohbet eden iki teknik adamın da derbi stratejisi belli oldu. Abdullah Avcı, takımın gol yükünü sırtlayan Nwakaeme'ye özel taktik verirken Fatih Terim de Alexandru Cicaldau ile özel konuşarak dev derbide ne yapması gerekiğini söyledi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 13:23 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 13:24
Trabzonspor - Galatasaray derbisi öncesi Abdullah Avcı ve Fatih Terim'den özel taktik! İşte o konuşmalar

Süper Lig'in 4. haftasında nefes kesen bir maç oynanacak. Lige 'Fırtına' gibi başlayan Trabzonspor, evinde güçlü rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Bu zorlu derbi öncesinde her iki tarafta da öncelik gol yollarına verilmiş durumda. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi öncesi yıldızlarıyla buna ilişkin özel görüşmeler yaptı.

NWAKAEME'YE VUR EMRİ!
Abdullah Avcı, Galatasaray'da Muslera'nın olmama ihtimalini göze alarak formunun zirvesinde olan Nwakaeme'ye maçın kilidini açacak taktiği verdi. Bordo mavili takımın hocası, Nwakaeme'ye "Kaleyi gördüğün gibi vur." dedi.

TERİM'İN GÜVENCESİ CICALDAU!
Öte yandan Fatih Terim, Alexandru Cicaldau ile yaptığı konuşmada kendisinden ekstra performans göstermesini istedi. Terim, Cicaldau'ya kilit paslarının maç için önemli rol oynayacağını ifade ederken, "Senden Diagne'yi beslemeni istiyorum. Ona pozisyonlar yarat" dedi.

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