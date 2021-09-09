Trabzonspor - Galatasaray derbisi öncesi Abdullah Avcı ve Fatih Terim'den özel taktik! İşte o konuşmalar

Süper Lig'in 4. haftasında nefes kesen bir maç oynanacak. Lige 'Fırtına' gibi başlayan Trabzonspor, evinde güçlü rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Bu zorlu derbi öncesinde her iki tarafta da öncelik gol yollarına verilmiş durumda. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi öncesi yıldızlarıyla buna ilişkin özel görüşmeler yaptı.

NWAKAEME'YE VUR EMRİ!

Abdullah Avcı, Galatasaray'da Muslera'nın olmama ihtimalini göze alarak formunun zirvesinde olan Nwakaeme'ye maçın kilidini açacak taktiği verdi. Bordo mavili takımın hocası, Nwakaeme'ye "Kaleyi gördüğün gibi vur." dedi.

TERİM'İN GÜVENCESİ CICALDAU!

Öte yandan Fatih Terim, Alexandru Cicaldau ile yaptığı konuşmada kendisinden ekstra performans göstermesini istedi. Terim, Cicaldau'ya kilit paslarının maç için önemli rol oynayacağını ifade ederken, "Senden Diagne'yi beslemeni istiyorum. Ona pozisyonlar yarat" dedi.