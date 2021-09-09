Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Başkan açıkladı! "Trabzonspor İraklı Azarovi’yi çok istedi" (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Başkan açıkladı! "Trabzonspor İraklı Azarovi’yi çok istedi" (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Dinamo Batum Başkanı Archil Beridz, transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beridz, "Trabzonspor, Gürcü futbol tarihindeki en yüksek tekliflerden birini yaptı ama Azarovi sezon sonuna dek bizimle kaldı." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Başkan açıkladı! "Trabzonspor İraklı Azarovi’yi çok istedi" (TS spor haberi)

Fırtına'nın uzun süredir transferi için uğraştığı İraklı Azarovi için Gürcistan'dan kötü haber geldi. 19 yaşındaki sol bekin bonservisini elinde bulunduran Dinamo Batum kulübünün başkanı Archil Beridze, bordo-mavililerin çok iyi bir teklif yaptığını söyledi. Beridze "Azarovi, Batum'da kaldı. Türk takımıyla 10 gündür devam eden görüşmeler oldu, Gürcü futbol tarihindeki en yüksek tekliflerden birini yaptılar. Ancak buna karşın Azarovi en azından sezon sonuna kadar bizim takımımızda oynayacak. Trabzonspor yeniden bize başvuracaktır" ifadesini kullandı.

FİYATI İKİ KATINA ÇIKARDI

Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, Dorukhan, İsmail, Cornelius, Siopis ve son olarak Denswil'i kadrosuna katan bordo-mavililer, İrakli Azarovi için dün bir kez daha Dinamo Batum'un kapısını çaldı. 400 bin euro'luk ilk teklifini 800 bin euro'ya çıkaran Trabzonspor, Gürcü ekibinin inadını yine de kıramadı.

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