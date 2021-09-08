Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika Trabzonspor haberi: Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 15:36
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile 12 Eylül Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.

Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Bruno Peres, Anders Trondsen ve Gervinho, takımdan ayrı çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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