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Bu kez Avcı ile başaracak

Trabzonspor'da son dakika haberi... Sezona 'Fırtına' gibi başlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 17 yıl önceki başarıyı tekrarlamak istiyor. Fırtına, 2004-2005 sezonunun ilk 5 haftasında tüm maçlarını alarak en iyi lig başlangıcına imzasını atmıştı. İşte detaylar... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Bu kez Avcı ile başaracak

Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Pazar günü ağırlayacağı Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde 17 sezon sonra en iyi ilk 4 haftayı geçirmiş olacak. En son teknik direktör Ziya Doğan'ın görev yaptığı 2004-05'in ilk 4 haftasında galip gelen bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile aynı başarıyı göstermenin mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, 2004-2005 sezonunun ilk 5 haftasında tüm maçlarını kazanmış ve en başarılı lig başlangıcını yapmıştı. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda ligi 77 puanla Fenerbahçe 'nin 3 puan gerisinde ikinci sırada kapamıştı.

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