Nwakaeme resitali

Trabzonspor'da hücum hattına yapılan transferlerden sonra Anthony Nwakaeme'nin forma bulup bulamayacağı tartışılıyordu. Ancak Abdullah Avcı ona hep güvendi, karşılığına da aldı. Tecrübeli futbolcu kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı. 32 yaşındaki süper yıldız ilk 3 haftada hiçbir rakibi boş geçmedi. Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor ağlarını 1'er defa havalandırdı. 3 haftada 3 gole ulaştı. Yeni Malatyaspor maçında 1 de asist yaptı. Ayrıca Avrupa Kupaları'nda Molde ağlarını da sarstı. Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de Trabzonspor'un elde ettiği 9 puana da direkt katkı verdi. Yeteneklerini, hırs ve konsantrasyonla birleştirdiğinde sahada durdurulmaz bir silaha dönüşüyor.

YENİ SÖZLEŞME

CAMİANIN göz bebeği Anthony Nwakaeme'nin kontratı sezon sonu bitiyor. Yattara'yı izleyememiş olan Trabzonspor taraftarına ondan pasajlar sunan Nijeryalı yıldızın kontratı kısa süre içinde uzatılacak. 32 yaşındaki oyuncu da kariyerini bordo-mavili takımda sürdürmek istiyor.

36 GOL 30 ASİST

Anthony Nwakaeme, Trabzonspor formasını 116 defa taşıdı. 36 defa bordo-mavili takım adına rakip ağları havalandırdı, 30 da asisti bulunuyor. Hücumda Karadeniz ekibini sırtında taşıyor.