Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Mert Müldür atağı

Süper Lig'de transferin kapanmasına günler kala Trabzonspor sürpriz bir isim için devreye girdi: Mert Müldür…

Serie A'da Sassuolo forması giyen milli futbolcu, kulübünün Borussia Dortmund'dan Toljan'ı almasıyla yedeğe çekilmiş ve ligde oynanan iki maçta da forma giyememişti.

Sabah'ın haberine göre; bordo-mavililer, İtalyan kulübüne tekliflerini iletirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın 22 yaşındaki milli futbolcuyu transfer edilmesi halinde sol bekte kullanmak istediği de belirtildi.

Esas bölgesi sağ bek olan Mert, solda da görev yapabiliyor. Çizme ekibinde geçen sezon 28 maçta görev alan gurbetçi yıldız için 2019'da Sassuolo, R.Wien'e 4.7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.