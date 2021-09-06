Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme'den yönetime mesaj!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme'den yönetime mesaj!

Son dakika spor haberi... Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Karadeniz ekibi, iç transfer görüşmelerini de sürdürürken, tecrübeli isim Nwakeme'den bir mesaj geldi. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 10:53
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme'den yönetime mesaj!

Bu sezon kadrosunu yıldız isimlerle takviye eden Trabzonspor, şampiyonluk için kenetlenmiş vaziyette. Yönetim, takımdaki oyuncuların sadece sahaya konsantre olması için elinden geleni yapıyor. Hatta ileride oluşabilecek sıkıntıların da önüne geçmek isteyen bordo mavililer, sözleşmesi sona erecek isimlerden Anthony Nwakaeme ile şimdiden masaya oturmak istiyor.

TARİHE GEÇECEĞİM
Bu sezon formda bir görüntü çizen Nijeryalı oyuncu şimdiden 3 gol, 1 asistle takımın gol yükünü sırtlanmış durumda. Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu belirten Nwakaeme "Eğer sözleşme uzatacaksanız ben hazırım" mesajını gönderdi. Trabzon'u ikinci evi olarak gördüğünü belirten yıldız futbolcu "En büyük hedefim bu takımda şampiyonluk yaşayıp tarihe geçmek" dedi.

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