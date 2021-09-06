2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde eden milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme, yapılan transfer tekliflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendilerine teklif geldiğine değinen Süme, şöyle devam etti: "Büyük menajerler bekler, 'Onlar gelsin' diye. Bekliyorsalar daha çok bekleyecekler. Kulübümüzden memnunuz. Burada çok mutluyuz. Elbette ki Türkiye'de diğer farklı kulüplere de saygı duyuyoruz. Ama biz Trabzonsporluyuz, Trabzonspor'u çok seviyoruz. Busenaz, olimpiyatta yer alan ve altın madalya kazanan ilk sporcumuz oldu."

CUMHURBAŞKANIMIZA GİTTİK

Süme, 2-3 olimpiyat şampiyonluğu daha hedeflediklerini kaydetti. Süme, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gittik. Yemekte, yeni yetenekli sporcular olduğunu söyledik. 'Niye duruyorsunuz hâlâ, onları da alın bünyenize' dedi. 2-3 olimpiyat şampiyonluğu istiyoruz" dedi.