Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Bradaric harekatı!

Bordo-mavililer transfer döneminin bitimine sayılı günler kala sol bek arayışını sürdürüyor. Sezon başında İsmail Köybaşı'yı renklerine bağlayan Trabzonspor, Faruk Can Genç'i ise Ümraniyespor'a göndermişti.
Bordo-mavililer transfer döneminin bitimine sayılı günler kala sol bek arayışını sürdürüyor. Sezon başında İsmail Köybaşı'yı renklerine bağlayan Trabzonspor, Faruk Can Genç'i ise Ümraniyespor'a göndermişti.
Elinde sadece İsmail Köybaşı kalan Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı bu bölgeye Bruno Peres veya Dorukhan Toköz'ü kaydırabilir. Ancak deneyimli çalıştırıcı orijini sol bek olan bir oyuncu istiyor. Bunu da yönetime iletti. Gündeme Lille'de forma giyen Domagoj Bradaric girdi.
MAAŞINA ZAM
Trabzonspor, genç oyuncuyu bir süredir takip ediyordu. Lille'in sol bek oyuncusu Domagoj Bradaric, kulübünden 550 bin euro kazanıyor. Bordo-mavililerin teklifi ise 750 bin euro. Bölgesine yapılan transfer sonrası Hırvat futbolcu 3. sol bek konumuna düştü.
Bradaric'in ilk etapta Trabzonspor'un teklifine mesafeli durduğu kaydedildi. Ancak Karadeniz temsilcisi temasları sıklaştıracak ve oyuncuyu ikna etmek için her yolu deneyecek. Bordo-mavililerin Hırvat yıldıza yaptığı teklifi 850 bin euro'ya kadar çıkabileceği kaydedildi.
BURAK DA KONUŞUYOR
Trabzonspor'a bu transferde eski gol kralı Burak Yılmaz da yardımcı oluyor. Tecrübeli forvetin, çekinceleri olan Domagoj Bradaric'e şehri ve kulübün vizyonunu anlattığı kaydedildi.
HAJDUK ÇIKIŞLI
Domagoj Bradaric, Avrupa'nın futbolcu fabrikası olan Hadjuk Split çıkışlı bir oyuncu. Hırvat temsilcisinden sonra Lille'e geçti. 21 yaşındaki futbolcu geçen sezon Fransız ekibiyle şampiyonluk yaşadı.
GOLE ETKİSİ YÜKSEK
Trabzonspor'un kanca attığı Domagoj Bradaric, Hadjuk Split alt yapısı, A Takımı ve Lille'de toplam 122 karşılaşmaya çıktı. 6 defa fileleri sarsarken, 8 de asist yaptı. 14 gole direkt etkisi oldu.