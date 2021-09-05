Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Bradaric harekatı!

Elinde sadece İsmail Köybaşı kalan Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı bu bölgeye Bruno Peres veya Dorukhan Toköz'ü kaydırabilir. Ancak deneyimli çalıştırıcı orijini sol bek olan bir oyuncu istiyor. Bunu da yönetime iletti. Gündeme Lille'de forma giyen Domagoj Bradaric girdi.