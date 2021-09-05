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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Nwakaeme'ye yeni kontrat

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'da sezona 3 golle başlayan Nwakame'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcunun Fırtına ile yola devam etme kararı aldığı öğrenildi. Fırtına, sezon sonu sözleşmesi bitecek Nwakaeme ile masaya oturacak. 32 yaşındaki futbolcuya yeni bir kontrat önerilecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Nwakaeme'ye yeni kontrat

Trabzonspor'un efsaneleri arasına giren Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayıyla Nijeryalı yıldıza yeni kontrat önerecek. 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun da kariyerini Fırtına'da sürdürmek istemesi pazarlıkları kolaylaştıracak.

Milli ara sonrasında tarafların bir araya gelerek el sıkışması bekleniyor. Karadeniz ekibinin 'Sihirbaz' lakaplı Anthony Nwakaeme'ye 2 yıllık mukavele önereceği öğrenildi. Nwakaeme 2018 yılından bu yana bordo-mavili formayı giyiyor. İlk günden bu yana camianın gözdesi durumunda.

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