Haberler Trabzonspor Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Mert Müldür heyecanı

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Mert Müldür heyecanı

Son dakika Trabzonspor haberi: Süper Lig'e 3 galibiyet ile başlayan Trabzonspor'da fırsat trasnferi için nabız yoklanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin milli futbolcu Mert Müldür için ısrarı sürüyor. Abdullah Avcı 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Mert Müldür heyecanı

Trabzonspor kadrosunu bir yerli isimle daha güçlendirmek istiyor. Orijini stoper olan ancak sağ bek, sol bek ve ön liberoda da forma giyebilen Mert Müldür için harekat sürüyor.

Camia da Mert Müldür haberi üzerine bir hayli heyecanlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı farklı mevkilerde oynayabilmesi sebebiyle 22 yaşındaki oyuncunun transferini çok istiyor.

Sassuolo ile 2024'e kadar kontratı olan savunmacının bonservisi 9 milyon euro. Karadeniz temsilcisi genç futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.

SON DAKİKA