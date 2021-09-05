Abdullah Avcı motive edecek

Abdullah Avcı, Milli Takım'dan dönecek oyuncularını bekliyor. Deneyimli çalıştırıcı, dönüşte tüm takıma bir konuşma yapacak. Avcı, 3'te 3 ile başlayan ve zirveye yerleşen öğrencilerini yeniden Süper Lig'e motive etmek için uğraşacak. Trabzonspor, milli ara dönüşünde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

MİLLİ ARA YARADI

Karadeniz devinde milli ara öncesinde Andreas Cornelius, Anders Trondsen, Gervinho, Bruno Peres ve Uğurcan Çakır sakatlık yaşamıştı. Uğurcan'da ciddi bir probleme rastlanmazken Gervinho ve Cornelius'un Galatasaray derbisine yetişme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Bruno Peres ile Trondsen'in ise yetişip yetişmeyecekleri maça yakın bir tarihte belli olacak.

ÇİFT İDMAN YAPTILAR

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili oyuncular ısınmanın ardından mobilizasyon, core ve genel kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Akşam idmanında da saha çalışması yaptılar.

FIRSAT TRANSFERİ

Karadeniz temsilcisi yabancı kotasını sonuna kadar kullanmak istiyor. Bordo-mavililer 1 Ocak 1997 ve sonrası doğumlu bir yabancı futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Dört koldan çalışmalar devam ediyor.