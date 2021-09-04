Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Nwakaeme'de mutlu sona yakın

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Nwakaeme'de mutlu sona yakın

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'da sezona 3 golle başlayan Nwakame'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcunun Fırtına ile yola devam etme kararı aldığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Nwakaeme'de mutlu sona yakın

Trabzonspor'da Nwakaeme ilk 3 haftada gösterdiği performansla adından söz ettirdi. 2018 yılında Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen Nijeryalı yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitecek.

Takvim'in haberine göre; Tecrübeli futboluyla görüşlere başlanırken herhangi bir problemin olmadığı ve oyuncunun da Trabzonspor ile yolunda devam etmek istediği öğrenildi.

Takımda kaptanlık da yapan ve taraftarın sevgili olan Nwakaeme ile görüşmelerde bir pürüz çıkmayacağını düşünen yönetim de oyuncuyla kısa sürede yeni sözleşme yapmayı planlıyor.

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