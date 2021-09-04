Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Bruno Peres'ten müjdeli haber! (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Bruno Peres'ten müjdeli haber! (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak ilk 3 maçını da kazanan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Bruno Peres çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 12:21
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Bruno Peres'ten müjdeli haber! (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Roma maçında sakatlık yaşayan Bruno Peres, ligde oynanan Giresunspor maçında forma giyememişti. Kulüpten yapılan açıklamada da "Sağ kalça adductor grade 2 kas zorlanması tespit edilmiştir." denilmişti.

31 yaşındaki Brezilyalı sağ bekten güzel haber bugün geldi. Bruno Peres sakatlık süreci sonrasında bugün başlayan Galatasaray maçı antrenmanlarında takımdan ayrı koşulara başladı. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde takıma katılması ve Galatasaray maçında da sahada olması bekleniyor.

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