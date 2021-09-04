Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı'nın onayı bekleniyor! Trabzonspor'dan Jordan Lukaku bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da daha önce menajerler tarafından önerilen Jordan Lukaku, Lazio'nun kadrosunda yer almadı... Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Adı İtalya futbol federasyonuna bildirilmedi. Jony, Durmisi ve Vavro ile beraber İtalyan ekibinde kadro dışı bırakılan Belçikalı sol bir kez daha Trabzonspor'un önüne geldi. Eğer Abdullah Avcı onay verirse Trabzonspor, Lukaku için Lazio'ya kiralama teklifi yapacak. Daha önce yapılan kiralama teklifi Lazio tarafından "sadece satılık" denilerek reddedilmişti.

Bilindiği gibi Jordan Lukaku, Chelsea'de forma giyen Romelu Lukaku'nun kardeşidir. Eski futbolcu Roger Lukaku'nun da oğludur.