2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde mücadele eden milli sporcular yurda döndü. Altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ile bronz alan Ali Öztürk, Kübra Korkut ve Nesim Turan'ın da aralarında kafileyi İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı. Öztürk, yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize çok destekleri oldu. Düşünün Tokyo'ya Gaziantep baklavası geldi. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na, sabahın bu saatinde bizleri onore ettiği için çok teşekkür ediyorum. Trabzonsporlu olmaktan gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız beni arada, onore etti" dedi.

ŞÜKRAN BORÇLUYUZ

Başkan Ahmet Ağaoğlu, bedensel engelli sporcuların göstermiş olduğu çabanın her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi. Abdullah Öztürk ve Ali Öztürk'ün Trabzonspor'un sporcuları olduğunu belirten Ağaoğlu, "Şu ana kadar olimpiyat ve paralimpikte alınan üç altın madalyanın ikisi Trabzonspor'un sporcularından geldi. Tabii söz konusu olimpiyat ve uluslararası müsabakalar olunca o madalyalar artık kulübün değil, ülkenin" ifadesini kullandı.