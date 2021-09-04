Geçmiş dönem borcu yok

Bordo-mavili takımda oyunculara günü gününe ödemeler yapılırken, zamanı geçmiş herhangi bir borcun bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca Trabzonspor yönetiminin, ilk geldiği günden beri uğraştığı CAS VE FIFA davalarının kapatıldığı öğrenildi.

ZHAPAROV'A TRABZON FORMASI

NKY'nin CEO'su Birhan Emre Yazıcı, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadyr Zhaparov'un Bişkek'te misafiri oldu. Yazıcı, Zhaparov'a Trabzonspor forması hediye etti. Zhaparov'un Trabzonspor'un bir derbi maçını Trabzon'da izlemek istediği kaydedildi.