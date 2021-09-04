Haberler Trabzonspor Avcı’nın istedikleri geldi

Avcı’nın istedikleri geldi

Fırtına, bu sezon Hamsik, Gervinho, Koita, Dorukhan Toköz, İsmail Köybaşı, Peres, Cornelius, Siopis ve Denswil gibi isimleri kadrosuna kattı. Özellikle liste başı olan futbolcuların transferi sonrası oluşan takım Avcı ve ekibini mutlu etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Avcı’nın istedikleri geldi

Fırtına, bu sezon Hamsik, Gervinho, Koita, Dorukhan Toköz, İsmail Köybaşı, Peres, Cornelius, Siopis ve Denswil gibi isimleri kadrosuna kattı. Özellikle liste başı olan futbolcuların transferi sonrası oluşan takım Avcı ve ekibini mutlu etti.

YERLİ OYUNCU TALEBİ

Takımda yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, "Fırsat transferi olursa iyi ve direkt takıma katkı yapabilecek genç oyuncular için takviye yapalım" isteğinde bulundu. Mevkii ayırmaksızın geniş bir kadro ile ligde yer almak isteyen bordo-mavililer çalışmalarını sürdürecek.

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