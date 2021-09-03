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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor

Son dakika haberi... Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, bu sezona fırtına gibi başladı. Yunan orta saha oyuncusu, skor katkısı anlamında kariyerinin en başarılı dönemini geçiriyor. İşte o istatistik...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 11:45
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, bordo-mavili formayla kariyer zirvesini yaşıyor... Skor açısından kariyerinin en verimli sezonunu geçiren Yunan orta saha, bordo-mavili formayla UEFA Konferans Ligi'nde 4, Süper Lig'de ise 3 maça çıkıp 2 gol, 4 asist üretti.

28 yaşındaki futbolcu, Yunanistan Milli Takımı'nın önceki gün İsviçre'ye 2-1 yenildiği özel karşılaşmada ise takımının tek golünün pasını verdi. Bakasetas bu sezon sadece Roma maçlarını boş geçti.

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