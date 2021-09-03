Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, bordo-mavili formayla kariyer zirvesini yaşıyor... Skor açısından kariyerinin en verimli sezonunu geçiren Yunan orta saha, bordo-mavili formayla UEFA Konferans Ligi'nde 4, Süper Lig'de ise 3 maça çıkıp 2 gol, 4 asist üretti.

28 yaşındaki futbolcu, Yunanistan Milli Takımı'nın önceki gün İsviçre'ye 2-1 yenildiği özel karşılaşmada ise takımının tek golünün pasını verdi. Bakasetas bu sezon sadece Roma maçlarını boş geçti.