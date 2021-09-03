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SON DAKİKA: Müldür'ün menajerinden Trabzonspor açıklaması! Transfer...

Son dakika haberi... Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, milli futbolcu Mert Müldür'ü gündemine almıştı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mert Müldür'ün menajeri Max Hagmayr, oyuncusunun Türkiye'ye transfer olmayacağını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 17:05
SON DAKİKA: Müldür'ün menajerinden Trabzonspor açıklaması! Transfer...

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Trabzonspor, transfer sezonu bitmeden önce kadrosuna bir sol bek takviyesi daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran bordo-mavilierin gündemine son olarak milli futbolcu Mert Müldür gelmişti.

Trabzonspor'un, asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen sol bekte de başarıyla görev yapabilen yıldız isim için nabız yokladığı iddia edilirken, oyuncunun menajeri Max Hagmayr'dan flaş bir açıklama geldi.

61saat'in haberine göre Hagmayr, 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transfer olmayı düşünmediğini söyledi. Hagmayr yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'un bu sene yaptığı transferleri biliyorum. Trabzonspor büyük bir kulüp ama Mert Müldür Türkiye'ye şimdilik gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

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