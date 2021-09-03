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Son dakika Trabzonspor haberleri | Levan Kharabadze atağı!

Süper Lig'de ilk 3 maçında topladığı 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 21 yaşındakı sol bek için harekete geçti. Bordo-mavili ekip, İrakli Azarovi'den sonra sol bek Levan Kharabadze için de harekete geçti. 21 yaşındaki Gürcü savunmacı, Dinamo Tiflis forması giyiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberleri | Levan Kharabadze atağı!

Yaptığı flaş transferlerle Süper Lig'de sezona 3'te 3 yaparak giren ve averajla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor. Bordo-mavili ekip, İrakli Azarovi'den sonra sol bek Levan Kharabadze için de harekete geçti. 21 yaşındaki Gürcü futbolcu, 1997 ve üstü doğumlu olduğu için 14. yabancı olarak Türkiye Futbol Federasyonu listesine yazılabilecek. Karadeniz devinin yönetimi, Dinamo Tiflis takımının formasını giyen Kharabadze'yi kiralamayı hedefliyor.

Son dakika Trabzonspor haberleri | Levan Kharabadze atağı!

ZÜRIH'TE FORMA GİYMİŞTİ

Karadeniz devinin önceliği Azarovi'ydi. Ancak Dinamo Batumi yönetiminin "Bu sezon satmayacağız" demesinin ardından 1.85 boyundaki Kharabadze konusunda çalışmalar başladı. Eğer bordo-mavililer kısa sürede yerli bir sol bek transferi gerçekleştiremezse, Tiflis kulübüyle resmi temaslara başlayacak. Kharabadze, daha önce İsviçre ekibi Zürih'te forma giymişti. Kariyerinde ise 3 kez A milli oldu. Gelecek vadeden isimlerden Kharabadze'yi teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği belirtiliyor.

Son dakika Trabzonspor haberleri | Levan Kharabadze atağı!

HIZLI VE FİZİKLİ

Kharabadze, hızı ve fiziki özellikleri ile dikkat çekiyor. Son derece mücadeleci bir futbolcu olan 21 yaşındaki savunmacı, bir defans oyuncusunun bütün özelliklerini taşıyor. Fiziki özellikleri ile rakiplerine geçit vermeyen, yerinde müdahaleleri ile rakiplerine set çeken Kharabadze geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

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