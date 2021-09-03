Hamsik tam isabet

Süper Lig'in ilk 3 haftasında galip gelerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da yeni transferlerden en çok süre alan Hamsik oldu. Kadrosunu 9 oyuncu takviyesiyle güçlendiren bordo-mavililerde, Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan 7 karşılaşmanın tamamında 34 yaşındaki orta saha forma giydi. Slovak yıldız, 7 karşılaşmaya da ilk 11'de çıkarak 625 dakika görev yaptı. Bu oyuncuyu 6 maçta 552 dakika ile Peres takip etti. Gervinho 6 maçta 385, İsmail 6 maçta 367, Cornelius 4 maçta 105, Siopis 3 maçta 112, Koita 4 maçta 23 dakika görev yaptı. Sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ile yeni transfer Denswill ise süre almadı.

ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ



Trabzonspor'un yeni transferlerinden Marek Hamsik, bordo-mavili takımda daha önce oynayan Slovak futbolcular gibi iyi izler bırakmak istediğini belirtti. Slovak orta saha, "Tek amacın ligi kazanabilmek, çok büyük başarılar elde edebilmek olduğu zaten herkesin gördüğü bir ger çek. Umuyorum biz de kurulan bu takımın hakkını verip, takımımızın beklediği o şampiyonluğu, o başarıyı kazanabilir ve taraftarlarımıza armağan edebiliriz" ifadesini kullandı.