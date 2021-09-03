Bitirim ikili!

Sezona 'şampiyonluk' parolası ile giren Trabzonspor'da iki ismin performansları dikkat çekiyor: Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas... Hazırlık maçlarında yeni sezona bomba gibi gireceklerinin sinyallerini veren ikili, futbolseverleri yanıltmadı. Yeni Malatya ve Sivas galibiyetlerinde fileleri havalandıran Nwakaeme ve Bakasetas, Giresun deplasmanında da Fırtına gibi esti. Nwakaeme bu sezon 7. maçında 4 gol, 1 asiste ulaştı. Bakasetas da 2 gol, 6 asiste ulaştı.
BAKASETAS ŞOV SÜRÜYOR
Yunanıstan Milli Takımı hazırlık karşılaşmasında İsviçre ile karşılaştı. 7. dakikada 1-0 geriye düşen Yunanistan'da devreye Bakasetas girdi ve asisti ile takımının beraberliği yakalamasına katkıda bulundu. Trabzonspor'un bir diğer yıldızı Siopis ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve 45 dakika mücadele etti.