Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Galatasaray'ı bekliyor! Rekor...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Galatasaray'ı bekliyor! Rekor...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Karadeniz Fırtınası, Süper Lig'in 2021-22 sezonuna adına layık bir şekilde başladı ve yoluna namağlup devam ediyor. Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Galatasaray maçına odaklanmış durumda. Teknik Direktör Abdullah Avcı, tüm planını derbiye yönelik yapıyor. | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Galatasaray'ı bekliyor! Rekor...
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor'u mağlup ederek 3'te 3 yapan Trabzonspor, son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ise 10 sezon çalıştırdığı Başakşehir'in başında 2016-17 sezonunda aynı başarıyı yakalamıştı.

Deneyimli teknik adam, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maçtan galip ayrılması halinde ise Karadeniz devinin başında yeni bir rekora imza atmak için 5. haftayı bekleyecek. Avcı, Başakşehir ile 2016-17'de 4 haftalık galibiyet serisi yakalamıştı.

BU SEZON İDDİALIYIZ
Teknik patron Abdullah Avcı, Trabzonspor'un bu sene zirve yarışını vereceğini ifade etti. Başarılı hoca, "Şu an itibarıyla taraftar bize inanıyor, biz oyunculara çok inanıyoruz. İyi ve alternatifli kadromuz var. Sakatlar, yorgunluklara rağmen rakamlar, istatistikler güzel. Her kazandığı hafta grubun ve şehrin enerjisi artıyor. Trabzon'un olduğu her yerde yarış vardır, bu senede de yarışı verecektir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA