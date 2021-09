Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Galatasaray'ı bekliyor! Rekor...

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor'u mağlup ederek 3'te 3 yapan Trabzonspor, son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ise 10 sezon çalıştırdığı Başakşehir'in başında 2016-17 sezonunda aynı başarıyı yakalamıştı.



Deneyimli teknik adam, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maçtan galip ayrılması halinde ise Karadeniz devinin başında yeni bir rekora imza atmak için 5. haftayı bekleyecek. Avcı, Başakşehir ile 2016-17'de 4 haftalık galibiyet serisi yakalamıştı.

BU SEZON İDDİALIYIZ

Teknik patron Abdullah Avcı, Trabzonspor'un bu sene zirve yarışını vereceğini ifade etti. Başarılı hoca, "Şu an itibarıyla taraftar bize inanıyor, biz oyunculara çok inanıyoruz. İyi ve alternatifli kadromuz var. Sakatlar, yorgunluklara rağmen rakamlar, istatistikler güzel. Her kazandığı hafta grubun ve şehrin enerjisi artıyor. Trabzon'un olduğu her yerde yarış vardır, bu senede de yarışı verecektir" ifadelerini kullandı.