Rakamların dili

Sezona iyi bir giriş yapan Trabzon, Süper Lig'e 2004-05 sezonundan bu yana ilk kez art arda 3 galibiyet ile başladı. Bordo-mavililer şu anda lider.



Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı ile Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken 11 de beraberlik aldı.



Bordo-mavililer geçen sezon ilk 3 haftada 4 puan alırken; bu sezon 9 puanla söz konusu dönemi lider tamamladı. Fırtına bu dönemki başarısı ile geçen sezona 5 puan fark atmış oldu.