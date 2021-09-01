Son dakika Trabzonspor haberleri | Zirvelerin efendisi

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 3. hafta maçları geride kalırken zirvede Abdullah Avcı ve Recep Uçar yönetimindeki takımlar bulunuyor. Trabzonspor ile 3'te 3 yapan ve averajla lider olan Abdullah Avcı ile birlikte TFF 1. Lig'de eski yardımcısı Recep Uçar zirvede bulunuyor. Ümraniyespor ile sıra dışı bir çıkış yakalayan Recep Uçar, 3 maçını da kazanırken, 9 gol kaydetti ve hiç gol yemedi. Uzun süre Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Uçar, Avcı'nın rahatsızlığı nedeniyle görev yapamadığı Braga deplasmanında takımı yönetmişti.