Trabzonspor'da basketbol yaz okulu sona erdi

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz bünyesinde gerçekleştirilen Basketbol Yaz Okulu faaliyetleri bugün düzenlenen sertifika töreniyle son buldu.

Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen törene Başkan Yardımcımız Emin Kahraman, Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Yusuf Hayırlıoğlu ve Genel Sekreter Yardımcımız Kemal Ertürk katıldı.

Amatör Branşlardan Sorumlu yönetim kurulu üyemiz Yusuf Hayırlıoğlu, burada yaptığı konuşmada basketbol yaz okuluna gösterdikleri ilgiden dolayı tüm sporculara teşekkür ederek, "Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle ara verdiğimiz basketbol okulu faaliyetlerini bu yıl yeniden hayata geçirmenin büyük mutluluğunu yaşadık. Basketbol yaz okuluna gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm sporcularımıza ve bize her konuda destek veren ailelerine teşekkür etmek istiyorum. Trabzonspor Kulübü olarak futbol dışındaki branşlara da büyük önem vermekteyiz. Geride bıraktığımız kısa süre içerisinde boksta Busenaz Sürmeneli ve masa tenisinde Abdullah Öztürk ile kulübümüz iki olimpiyat şampiyonu çıkarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadı. Çocuklarımıza yaz okulunda önemli bir eğitim verilmiştir. Bu yaz okulu faaliyeti aynı zamanda geleceğe yatırım noktasında büyük önem taşımaktadır" dedi.

Tören, yönetim kurulumuzun sporculara sertifikalarını dağıtmasıyla son buldu.