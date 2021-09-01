Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol beke Uğur Çiftçi hamlesi!

Trondsen'in sık sık sakatlanması, İsmail Köybaşı'nın ise beklentilerin altında kalması, bordo-mavilileri sol bek transferi için harekete geçirdi. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği Uğur Çiftçi ile görüşmelere başlandı. 29 yaşındaki deneyimli sol bek de Trabzospor'a gelmek istiyor. Sivas'la bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanırsa, Uğur Çiftçi imzaya çağrılacak.

Trabzonspor, savunmasının soluna bir transfer daha yapmak için harekete geçti. Gelen bilgilere göre; İsmail Köybaşı'nın performansından memnun kalmayan, Trondsen'in ise yeniden sakatlanması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, sol bek mevkisi için yönetime Sivasporlu Uğur Çiftçi'nin adını verdi. 29 yaşında 1.79 boyunda olan Uğur Çiftçi, 2013 yılından bu yana Sivasspor formasını giyiyor.

Bu sezon 3'ü lig 6'sı Avrupa olmak üzere 9 resmi müsabakada forma giyen Uğur Çiftçi, takımı adına 3 asistlik performans sergiledi. Sık sık ileri çıkması nedeniyle 'hücumcu bek' olarak bilinen Uğur Çiftçi ile görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken, 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Sivaspor ile 2023 yılana kadar sözleşmesi bulunan Uğur'un bonservisi konusunda anlaşma sağlanırsa, deneyimli savunmacı imza için Trabzon'a çağrılacak. Bu sezon 3 lig, 6 Avrupa olmak üzere 9 resmi maçta forma giyen Uğur Çiftçi, 3 asist yaptı.