Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Caner Erkin'le ilgileniyor mu? İşte yanıtı

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Caner Erkin'le ilgileniyor mu? İşte yanıtı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündem sol bek takviyesi... Listesinde birçok ismi barındıran bordo-mavililerin Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'le ilgilendiği iddia ediliyordu. Tecrübeli ismin menajerinden konuya ilişkin yalanlama geldi. İşte detaylar... (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 11:26
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Caner Erkin'le ilgileniyor mu? İşte yanıtı

Transfelerini yüzde 95 oranında tamamlayan Trabzonspor'da sol bek mevkisi için Caner Erkin'in gündemde olduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve tek başına çalışmalarını sürdüren Caner Erkin ile Çaykur Rizespor ciddi şekilde ilgilenmişti.

61saat'te yer alan habere göre son olarak Trabzonspor iddiaları gündeme gelirken oyuncunun temsilcisi Batur Altıparmak yaptığı açıklamada "Trabzonspor ile görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bordo-mavili kulüp yöneticileri de girişim iddialarını doğrulamadı.

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