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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık! Emre Akbaba Trabzonspor yolunda

Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulamayan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Süper Lig'de 3 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un Emre Akbaba için devrede olduğu iddia edildi. Terim onayladığı takdirde futbolcunun Trabzon'a gidişine izin verileceği yazıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 09:32 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 09:34
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık! Emre Akbaba Trabzonspor yolunda
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Galatasaray 'da geçtiğimiz sezon sonunda Emre Akbaba'nın sözleşmesi son ermişti. Bu sezon başlamadan önce Temmuz ayı içerisinde Emre Akbaba yeni sözleşmeye imza atmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık! Emre Akbaba Trabzonspor yolunda

Fakat yeni oluşan kadro yapılanmasında kendisine yer bulmakta zorlanan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, bir başka dev kulüp ile transfer görüşmelerine başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık! Emre Akbaba Trabzonspor yolunda

Hürriyet'te yer alan haberde Trabzonspor'un, Galatasaray'dan ayrılması beklenen Emre Akbaba için devrede olduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık! Emre Akbaba Trabzonspor yolunda

28 yaşındaki futbolcu ile ilgili kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Terim onayladığı takdirde futbolcunun Trabzon'a gidişine izin verilecek. Emre Akbaba, Galatasaray'da 73 maça çıkarken 14 gol attı.

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