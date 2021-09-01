Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık! Emre Akbaba Trabzonspor yolunda

Galatasaray 'da geçtiğimiz sezon sonunda Emre Akbaba 'nın sözleşmesi son ermişti. Bu sezon başlamadan önce Temmuz ayı içerisinde Emre Akbaba yeni sözleşmeye imza atmıştı.

Fakat yeni oluşan kadro yapılanmasında kendisine yer bulmakta zorlanan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, bir başka dev kulüp ile transfer görüşmelerine başladı.



