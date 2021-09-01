Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ayrılık! Emre Akbaba Trabzonspor yolunda

Galatasaray 'da geçtiğimiz sezon sonunda Emre Akbaba'nın sözleşmesi son ermişti. Bu sezon başlamadan önce Temmuz ayı içerisinde Emre Akbaba yeni sözleşmeye imza atmıştı.
Galatasaray 'da geçtiğimiz sezon sonunda Emre Akbaba'nın sözleşmesi son ermişti. Bu sezon başlamadan önce Temmuz ayı içerisinde Emre Akbaba yeni sözleşmeye imza atmıştı.
Fakat yeni oluşan kadro yapılanmasında kendisine yer bulmakta zorlanan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, bir başka dev kulüp ile transfer görüşmelerine başladı.
Hürriyet'te yer alan haberde Trabzonspor'un, Galatasaray'dan ayrılması beklenen Emre Akbaba için devrede olduğu iddia edildi.
28 yaşındaki futbolcu ile ilgili kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Terim onayladığı takdirde futbolcunun Trabzon'a gidişine izin verilecek. Emre Akbaba, Galatasaray'da 73 maça çıkarken 14 gol attı.