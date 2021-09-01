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Son dakika Trabzonspor haberleri | Siopis’in rüyası

Karadenız devinin yeni transferi Manolis Siopis'in ilginç istatistiği dikkati çekiyor. Platanias, Panionios, Olympiakos, Aris Saloniki ve Alanyaspor formalarını giyen 27 yaşındaki ön libero, 239 maçta sadece 1 kez rakip fileleri havalandırabildi. 73 defa formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor'da gol atamayan Yunan futbolcu, bu alandaki şanssızlığını Trabzonspor'la kırmayı hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberleri | Siopis’in rüyası
Karadenız devinin yeni transferi Manolis Siopis'in ilginç istatistiği dikkati çekiyor. Platanias, Panionios, Olympiakos, Aris Saloniki ve Alanyaspor formalarını giyen 27 yaşındaki ön libero, 239 maçta sadece 1 kez rakip fileleri havalandırabildi. 73 defa formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor'da gol atamayan Yunan futbolcu, bu alandaki şanssızlığını Trabzonspor'la kırmayı hedefliyor.
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