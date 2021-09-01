Son dakika Trabzonspor haberleri | Siopis’in rüyası
Karadenız devinin yeni transferi Manolis Siopis'in ilginç istatistiği dikkati çekiyor. Platanias, Panionios, Olympiakos, Aris Saloniki ve Alanyaspor formalarını giyen 27 yaşındaki ön libero, 239 maçta sadece 1 kez rakip fileleri havalandırabildi. 73 defa formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor'da gol atamayan Yunan futbolcu, bu alandaki şanssızlığını Trabzonspor'la kırmayı hedefliyor.
Karadenız devinin yeni transferi Manolis Siopis'in ilginç istatistiği dikkati çekiyor. Platanias, Panionios, Olympiakos, Aris Saloniki ve Alanyaspor formalarını giyen 27 yaşındaki ön libero, 239 maçta sadece 1 kez rakip fileleri havalandırabildi. 73 defa formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor'da gol atamayan Yunan futbolcu, bu alandaki şanssızlığını Trabzonspor'la kırmayı hedefliyor.