Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da Azarovi ısrarı

Futbol İzleme Komitesi'nin uzun süredir takip ettiği Irakli Azarovi için Trabzonspor yönetimi resmi girişimlere başlamıştı. Bordomavililer, Dinamo Batumi forması giyen 2002 doğumlu sol bek konusunda 400 bin euro bonservis bedelini gözden çıkardı.

İlk etapta 1.2 milyon euro isteyen Gürcistan kulübü ise bu beklentisini 1 milyon euro seviyelerine çekti. Eski oyuncusu Arçil'i devreye sokan Karadeniz devi, önerisini biraz daha yükselterek yeni bir teklif sunacak.

19 yaşındaki Azarovi transfer edilirse, 1997 doğumludan genç olduğu için TFF listesine yazılabilecek.