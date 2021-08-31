Son dakika Trabzonspor haberleri | Nwakaeme Burak’ı yakaladı
Nwakaeme, Süper Lig'in ilk 3 haftasını boş geçmedi. Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor maçlarında 1'er gol atma başarısı gösteren Nijeryalı oyuncu, 3'te 3 yaptı. 32 yaşındaki sol kanat, 2011-2012 sezonunda Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 3 müsabakada da fileleri sarsan Burak Yılmaz'ı da yakaladı. Nwakaeme, 10 yıl sonra bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu.
Nwakaeme, Süper Lig'in ilk 3 haftasını boş geçmedi. Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor maçlarında 1'er gol atma başarısı gösteren Nijeryalı oyuncu, 3'te 3 yaptı. 32 yaşındaki sol kanat, 2011-2012 sezonunda Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 3 müsabakada da fileleri sarsan Burak Yılmaz'ı da yakaladı. Nwakaeme, 10 yıl sonra bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu.