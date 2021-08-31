Son dakika Trabzonspor haberleri | Mourinho alkışladı
Bordo-mavililerin Konferans Ligi'nde elendiği Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'un resmi İnstagram hesabından Giresunspor maçı ile ilgili yapılan galibiyet paylaşımına yorum geldi. Mourinho, Fırtına'yı 'alkış emojisi' ile tebrik etti. Mourinho'nun bu yorumu binlerce beğeni aldı. Dünyaca ünlü hocanın İnstagram'da 2.4 milyon takipçisi var.
Bordo-mavililerin Konferans Ligi'nde elendiği Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'un resmi İnstagram hesabından Giresunspor maçı ile ilgili yapılan galibiyet paylaşımına yorum geldi. Mourinho, Fırtına'yı 'alkış emojisi' ile tebrik etti. Mourinho'nun bu yorumu binlerce beğeni aldı. Dünyaca ünlü hocanın İnstagram'da 2.4 milyon takipçisi var.