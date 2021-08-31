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Son dakika Trabzonspor haberleri | 5 yerli ile çıktı

Trabzonspor yeni yabancı kuralıyla birlikte Süper Lig’in en rahat takımlarından biri. Kural, ‘İlk 11’de en az 3 Türk olmalı’ derken, bordo-mavililer 5 yerli ile oynadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberleri | 5 yerli ile çıktı
Son dönemde altyapısından çıkardığı ve Türk futboluna hediye ettiği yıldızlarla dikkat çeken Trabzonspor yeni yabancı kuralıyla birlikte ligin en rahat ekiplerinden birisi... Kural, 'İlk 11'de en az 3 Türk futbolcu oynamalı' derken bordo-mavililer, Giresun karşısına ilk 11'de 5 yerli futbolcuyla çıktı. Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Berat Özdemir ve Abdülkadir Ömür ilk 11'de maça başladı. İkinci devrede Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Sarı girerken, 87'de de Hamsik çıktı, Abdulkadir Parmak oyuna dahil oldu. Böylece Karadeniz devi karşılaşmayı sahadaki 6 yerli futbolcusuyla tamamladı.
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