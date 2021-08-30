Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına'nın sihirbazı Nwakaeme yine sahnede (TS spor haberi)

Trabzonspor'un Giresunspor'a konuk olduğu geceye yine Anthony Njakaeme damgasını vurdu. Bu sezon ligde oynadığı 2 maçta da gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Giresunspor'u da boş geçmedi. Karadeniz Fırtınası, 7. dakikada korner kazandı. Anastasios Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Anthony Nwakaeme ceza alanı içinde kendini unutturdu. Kendini o kadar güzel şekilde boşa attı ki kariyerinin en kolay gollerinden birini ağlara gönderdi.

SOL KANATTA RESİTAL SUNDU

Bordo-mavili ekibin tecrübeli futbolcusu Anthony Nwakaeme maçın her bölümünde oyunun içindeydi. Konsantrasyonu yüksek şekilde oynayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu özellikle Djaniny Semedo'ya nefis toplar da çıkardı. Nijeryalı yıldız mükemmel oyunuyla maç sonunda teknik direktör Abdullah Avcı'dan tebriği de aldı. Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan Nwakaeme'nin performansını övdüler. Sol kanatta yine bilindik resitallerinden birini sundu.

BAKASETAS 1 ASİST, 1 DİREK

Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas ilk yarıda direk şanssızlığı yaşadı. Tecrübeli oyuncu maça iyi başladı. Dakikalar 7'yi gösterirken Yunan futbolcu, Anthony Nwakaeme'nin golünde korneri kullanan isimdi. Ardından kendi de gole çok yaklaştı. Düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinden geri geldi. Oyunu alkışlandı.

ÖMÜR YOLDAN BİNDİ

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçlardan 1 gün önce başlayan kamp uygulamasına son vermişti. Futbolcular tesislere gelerek otobüse binerek hareket ediyorlardı. Abdülkadir Ömür ise dün yol üzerinde otobüse bindi. Otobüs, Çarşıbaşı İlçesi'nde yaşayan genç yıldızı yol üstenden aldı.

TRİBÜNLER BOŞTU

Giresun'da karşılaşmaya ilgi beklenilenden azdı. İki Karadeniz ekibinin mücadelesinde pandemi koşulları gereği tribünlerin yarısına seyirci alınacaktı. Ancak stadın ancak 4'te 1'i doldu. Ev sahibi Giresunspor taraftarları 90 dakika boyunca takımlarını desteklediler. Yine galibiyetle tanışamadılar.

DİNAMO SIOPIS

Karadeniz ekibinin yeni transferlerinden Manolas Siopis, 60. dakikada Anastasios Bakasetas'ın yerine oyuna dahil oldu. Yunan ön libero dinamizmiyle oynadığı bölümde sahada adım atmadık yer bırakmadı. Sanki üç ciğerli gibiydi. Onun girişiyle birlikte Trabzonspor sahada bir hayli rahatladı.