Liderlik çok güzel

Karadeniz ekibinin hocası Abdullah Avcı, mücadele sonrası mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcı "Giresunspor maçı öncesinde önemli eksiklerimiz vardı. Ancak bu sezonun zorlu geçeceğini bildiğimiz için geniş bir kadro kurmuştuk. Forma giyen her oyuncum sonuna kadar mücadelesini verdi. Giresunspor da sert bir takım. Güzel bir maç oldu, sonunda da liderlik geldi" dedi. Avcı, oyunla ilgili de konuştu. Usta çalıştırıcı "Olumlu yönlerimiz fazla. Olumsuz taraflar da tabii ki var. İlk geldiğimiz günden beri hedefimiz belli. İyi oyun oynayarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

AVCI'YA SARI KART GÖSTERİLDİ

Karşılaşmada Marek Hamsik'e yapılan faulün ardından teknik direktör Abdullah Avcı sinirlendi. Hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi. Şansalan, sarı kart gösterdi. Yardımcıları, Avcı'yı sakinleştirdi.