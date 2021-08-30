Fırtına, Giresun’u da yenerek 3’te 3 yaptı | Süper Güç

Trabzonspor gümbür gümbür... Süper Lig'in ilk iki haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 ve Sivasspor'u evinde 2-1 mağlup eden Karadeniz devi, dün de Giresunspor'u devirerek 3'te 3 yaptı. Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Fırtına'ya 3 puanı getiren golü futbol sihirbazı Nwakaeme kaydetti. 7. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Okan boşa çıktı, 32 yaşındaki Nijeryalı bomboş durumda kafayla fileleri sarstı. Gervinho, Peres, Cornelius gibi çok önemli eksik futbolcularına rağmen galip gelmeyi başaran, etkili ve hırslı futbolu ile göz dolduran bordomavili takım, ezeli rakiplerine de gözdağı verdi. Bakasetas ile bir kez direğe takılan, Djaniny ve Koita ile çok önemli fırsatları değerlendiremeyen Fırtına, savunmasında hata yapmayarak milyonlarca taraftarını mutlu etti. Hafta içinde Konferans Ligi'nde Roma ile karşılaşan bordo-mavili takım, dün ikinci yarıda yorgunluğun da etkisiyle zaman zaman rakibine pozisyon verdi.