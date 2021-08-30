Dış saha kralı Trabzon

GZT Giresunspor'u mağlup eden Trabzonspor, 2021 yılındaki dış saha yenilmezliğini sürdürdü. Deplasmanda en son mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında alan bordo-mavililerin bileği, söz konusu maçın ardından çıktığı 19 maçta bükülmedi. Bu periyotta 10 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti. Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinden sonra önemli bir ivme yakalayan Fırtına, tecrübeli hoca ile dış sahada hiç kaybetmedi. Trabzonspor, Avcı'nın takımın başına geldiği 10 Kasım 2020'den beri konuk olduğu maçlarda 10 galibiyet ve 8 beraberlik alarak muhteşem bir istatistiğe imza attı.