Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Giresunspor Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu

Son dakika spor haberi: Giresunspor Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu

Son dakika Giresunspor Trabzonspor maçı haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşma bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:14 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:15
Son dakika spor haberi: Giresunspor Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu

Giresunspor Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Serkan altyapımızdan yetişmiş ne zaman görev versem elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ömür, ciddi sakatlıklardan geçti ve çok çalışıyor.

Hücum adına çok etkisizdik. Skoru korumak istediler. Koruduktan sonra oynamak istediler. Araya girerken harika bir galibiyet oldu. Giresunspor'un bu oyununun karşılığı bu değildi. Muhakkak karşılığını alacaktır.

Trabzonspor büyük bir camia. Bu sene hedefe giderken en ufak detayı değerlendirmek istiyoruz. Milli takıma, Şenol hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Dinlendikten sonra önümüzdeki Galatasaray maçına hazırlanacağız.

Özgüven yakalayabilmek, alışkanlık yakalayabilmek çok önemli. Yolumuz güzel yol. Bu çocuklara destek olsunlar.

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