Sakatlık şoku!

Trabzonspor'da Roma maçında sakatlanan oyuncuların durumu belli oldu. Kulüp doktoru Hakan Çelik; Cornelius'un omzunda kapsül ve bağ yaralanması, Bruno Peres'te grade 2 kas zorlanması, Gervinho'da hamstring birinci derece kas zorlanması, Trondsen'in ise sol kasığında kanama tespit edildiğini açıkladı. Dört oyuncu Giresunspor'a karşı forma giyemeycek. Tedavisine başlanan Cornelius, Gervinho ve Trondsen'in milli aradan sonra oynanacak Galatasaray derbisine yetişeceği, Bruno Peres'in iyileşmesinin ise 2-3 hafta süreceği bildirildi. Diğer sakat Dorukhan da milli arada takıma katılacak.