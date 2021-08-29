Süper Lig'de 2021-22 sezonunun 3. haftasında Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. A Spor'dan da dev bir müjde geldi. Artık Süper Lig maç özetleri A Spor ekranlarından yayınlanacak.
Süper Lig maç özetleri A Spor'da
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek milli ara öncesi kayıp yaşamadı. Giresunspor - Trabzonspor maçının özeti A Spor'da...
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:23 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:32