CANLI SKOR | Giresunspor Trabzonspor maçı canlı

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya deplasmanda 3-0 yenilerek elenen bordo-mavililer, Süper Lig'de art arda 3. maçından da galibiyetle ayrılıp ligdeki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

Çotanak Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor.

GİRESUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Giresunspor ile Trabzonspor arasında Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayan karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

GİRESUNSPOR TRABZONSPOR 11'LER

Giresunspor: Okan, Zeki, Aziz, Douglas, Perez, Emre, Pelupessy, Flavio, Serginho, Umut Nayir, Diabate

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Ergar, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Djaniny

HAKAN KELEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre Trabzonspor karşısında ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Keleş, Traore'nin yerine yeni transfer Aziz Behich'e, forvet hattında ise Balde'nin yerine Umut Nayir'e forma verdi. Yeşil-beyazlılarda cezalı olan Hüsamettin ise kadroda yer almadı.

HAKAN KELEŞ PRO LİSANS ALDI

Giresunspor'da Galatasaray ve Kasımpaşa karşılaşmalarında pro lisanssız iki maça çıkma hakkını kullanan teknik direktör Hakan Keleş, Trabzonspor müsabakası öncesi bu sorunu çözüme kavuşturdu. Kurallara göre Süper Lig'de iki maça pro lisanssız çıkılabilirken, 49 yaşındaki teknik adam pro lisans alamasaydı, Trabzonspor karşılaşmasında saha kenarında olamayacaktı.

ABDULLAH AVCI'DAN MECBURİ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise ligde geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçındaki ilk 11'ine göre iki mecburi değişikliğe gitti. Avcı, sakatlığı bulunan Gervinho'nun yerine Abdülkadir Ömür'e, yine sakatlığı bulunan Bruno Peres'in yerine de Serkan Asan'a 11'de görev verdi. Ayrıca sakatlıkları bulunan Trondsen, Cornelius ve Dorukhan Toköz de maç kadrosunda yer almadı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR KAFİLEYE ÇARŞIBAŞI'NDAN KATILDI

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın maçın bir gün öncesinde kulüp tesislerinde yapılan kamp uygulamasına son vermesi nedeniyle futbolcular maç günü tesislere gelerek takıma katılıyordu. Bu doğrultuda Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan Abdülkadir Ömür de, Giresun'a kara yolu ile giden bordo-mavili kafilenin takım otobüsüne, yol güzerhagında olduğu için bu ilçede dahil oldu.

DENSWIL İLK KEZ KADRODA

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta içerisinde kadroya karılan yeni transfer Stephano Denswil, Giresunspor ile oynanan maçın 21 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu. Takımla birlikte tek idmana çıkabilen Denswil, karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.