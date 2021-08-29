Busenaz gururumuz

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, antrenörü Cahit Süme ile birlikte sporcusu olduğu Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti. Teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolculardan Uğurcan, Berat ve Nwakaeme'nin de yer aldığı ziyarette konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu, Busenaz ile gurur duyduklarını söyledi. Ağaoğlu, "Dünyada yarım milyara yakın insan dört yıl süreyle yarışıp olimpiyatlara kota almaya çalışıyorlar. Bunlardan sadece 367'si altın madalya için mücadele ediyor. 4 yılda bir olması da değerini artırıyor. Busenaz'ı tekrar tebrik ediyoruz. Ülke olarak gurur duyduk ama Trabzon olarak daha farklı gurur duyduk. Amatör branşlara devletten destek almadan, kendi öz kaynağımızla finanse ederek başardığımız için de ayrıca mutluyuz" dedi.



OYUNCULARDAN ÇIÇEK

Kaptan Uğurcan Çakır, Nwakaeme ve Berat Özdemir, Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme'ye çiçek verdi.

AVCI: UMARIM MADALYALARI ÇOĞALTIRSIN

Teknik direktör Abdullah Avcı, Busenaz'a teşekkür ederek, "Umarım bu madalyaları çoğaltırsın, evinin bir köşesinde müze gibi olur. Ben kendime öyle bir köşe yaptım. Bizlerde altın madalya yok ama yetiştirdiğimiz oyuncuları milli takımlara gönderince, yurt dışına transfer olunca gurur duyuyoruz" diye konuştu.