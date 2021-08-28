Son dakika transfer haberi: Alanyaspor Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen ve Abdulkadir Parmak’a talip oldu (TS spor haberi)

Trabzonspor yeni transferleriyle kadrosunu güçlendirirken takımda forma şansı azalan futbolculara da teklifler gelmeye devam ediyor.

61Saat'in haberine göre; Süper lig ekiplerinden Alanyaspor bordo mavili takımdan Hüseyin Türkmen ve Abdulkadir Parmak'a talip oldu.

Trabzonspor'un Hüseyin Türkmen'i göndermeye sıcak bakmadığı, Abdulkadir Parmak için ise ciddi bir bonservis bedeli beklentisi içerisinde olduğu öğrenildi.

Bordo mavili takım geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'dan Siopis'i transfer etmişti.

HÜSEYİN TÜRKMEN'İN TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor ile 80 karşılaşmada görev alan stoper Hüseyin Türkmen bordo mavili forma ile 4 asist yapma başarısı gösterdi ve 2 kupa kazandı.



ABDULKADİR PARMAK'IN TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor ile 100 karşılaşmada görev alan orta saha Abdulkadir Parmak bordo mavili formayla 9 gol 6 asistlik performans sergiledi ve 2 kupa kazandı.