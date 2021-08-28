Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho, Peres, Trondsen ve Cornelius'un son durumu ne? Açıklama geldi

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho, Peres, Trondsen ve Cornelius'un son durumu ne? Açıklama geldi

Son dakika Trabzonspor spor haberleri... Trabzonspor'da Cornelius, Bruno Peres, Trondsen ve Gervinho'nun sakatlanması moralleri bozmuştu. Bordo-mavililerde, 4 önemli ismin son durumu hakkında açıklama geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:08 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:02
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho, Peres, Trondsen ve Cornelius'un son durumu ne? Açıklama geldi

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında deplasmanda Roma'ya 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da Cornelius, Peres, Trondsen ve Gervinho sakatlık yaşayarak maçı tamamlayamamıştı.

Bordo-mavililerde, 4 önemli ismin son durumu hakkında açıklama geldi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr Hakan Çelik, Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen'in Roma maçında yaşadıkları sakatlıklar sonrası sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Omzuna aldığı darbe sonrası oyundan alınan Cornelius'un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edilmiştir.

Bruno Peres'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ kalça adductor grade 2 kas zorlanması tespit edilmiştir.

Gervinho'nun muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ hamstring birinci derece kas zorlanması, Trondsen'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde ise sol kasık kas içi kanama tespit edilmiş olup oyuncuların tedavilerine başlanmıştır.

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