Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho, Bruno Peres ve Cornelius'un son durumu ne?

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında deplasmanda Roma'ya 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da Cornelius, Peres ve Gervinho sakatlık yaşayarak maçı tamamlayamamıştı.

Haber61'de yer alan habere göre omuzunda kırık şüphesiyle ilk kontrolü yapılarak röntgen çekilen Andreas Cornelius'ta kırığa rastlanmazken bağ zedelenmesi şüphesi oluştuğu ve MR çekileceği öğrenildi.

Bruno Peres ve Gervinho'da ise zorlanmaya bağlı olarak ödem geliştiği ve yarın yeniden MR çekilip durumlarının netleştirileceği bildirildi.