Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı öğrencilerine moral aşıladı! "Hep ileri bakacağız"

Fırtına, UEFA Konferans Ligi playoff'unda güçlü Roma ile eşleşmişti. İlk maçta rakibini sallamasına rağmen küçük detaylarda kaybeden bordomavililer, rövanşta bir ara Roma'yı zorlamasına rağmen ardından yediği gollerle Avrupa'ya veda etti.
Her iki maçta da varlarını yoklarını ortaya koyan futbolcular elenmenin ardından bir hayli üzüldü. Oyuncularının hırsını gören Abdullah Avcı da karşılaşma sonrasında onları tek tek kutladı. Bir de moral-motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Avcı öğrencilerinden kafalarını dik tutmalarını istedi.
ÇALIŞMAYA DEVAM
Abdullah Avcı, elenmenin üzüntüsü ile yüzleri düşen öğrencilerine seslendi. Başarılı hoca, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtti, hedefe doğru yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi. İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri: İki maçta da çok iyi mücadele ettiniz.