Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı öğrencilerine moral aşıladı! "Hep ileri bakacağız"

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı öğrencilerine moral aşıladı! "Hep ileri bakacağız"

Son dakika spor haberi... Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda karşılaştığı İtalyan temsilcisi Roma karşısında 2 maçı da kaybedip Avrupa'ya veda etmişti. Yüzleri düşen oyunculara seslenen teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına moral aşıladı. Deneyimli çalıştırıcı, "Keşke demek yok. Hep ileri bakacağız" dedi. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı öğrencilerine moral aşıladı! "Hep ileri bakacağız"

Fırtına, UEFA Konferans Ligi playoff'unda güçlü Roma ile eşleşmişti. İlk maçta rakibini sallamasına rağmen küçük detaylarda kaybeden bordomavililer, rövanşta bir ara Roma'yı zorlamasına rağmen ardından yediği gollerle Avrupa'ya veda etti.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı öğrencilerine moral aşıladı! "Hep ileri bakacağız"

Her iki maçta da varlarını yoklarını ortaya koyan futbolcular elenmenin ardından bir hayli üzüldü. Oyuncularının hırsını gören Abdullah Avcı da karşılaşma sonrasında onları tek tek kutladı. Bir de moral-motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Avcı öğrencilerinden kafalarını dik tutmalarını istedi.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı öğrencilerine moral aşıladı! "Hep ileri bakacağız"

ÇALIŞMAYA DEVAM
Abdullah Avcı, elenmenin üzüntüsü ile yüzleri düşen öğrencilerine seslendi. Başarılı hoca, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtti, hedefe doğru yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi. İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri: İki maçta da çok iyi mücadele ettiniz.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı öğrencilerine moral aşıladı! "Hep ileri bakacağız"

Bu alkışlanmaya değer. Bu motivasyon ve inanç bizi başarıya taşıyacaktır. Bugün almamız gereken her türlü dersi alıp önümüze bakacağız. Asla geriye dönüp keşke demeyeceğiz. Hep daha iyisi için hep daha güzel futbol için çalışmaya devam edeceğiz.

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