Hakkını vermeliyiz

Karadeniz ekibinin yıldız oyuncusu Marek Hamsik, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Hasretle beklenen şampiyonluğu bu şehre getirmeleri gerektiğini belirtti. 34 yaşındaki futbolcu "İtalya Kupası ve Süper Kupa kazandım ancak kariyerimde hiç lig şampiyonluğu yok. Bunun için herkesin aynı gemide olması, aynı hedefe odaklanması, sıkış şekilde çalışması gerekir. Kupalar kazanmak için birlikte hareket etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

BASKI NORMAL

Marek Hamsik şunları söyledi: Bu sezon beklentiler yüksek. Çünkü güçlü bir kadro kuruldu. Bu oyuncular ve hocalar adına baskı oluşturabilir ama futbolda bunlar normaldir. Futbolda baskıyla mücadele edebilmeniz gerekir. Umuyorum biz de kurulan bu takımın hakkını verip, beklenilen o şampiyonluğu, o başarıyı kazanabiliriz. Böylece taraftarımıza güzel bir hediye verebiliriz. Kurulan bu takımın amacı ligi kazanabilmek.

İSTANBUL'U BEKLİYORUM

"İtalya Ligi'nde yaklaşık 15 sene oynadım. Önemli tecrübeler edindim. Şimdi onları burada kullanıyorum. Özellikle takımımızın İstanbul ekipleriyle oynadığı maçlardaki atmosferi biliyorum. Ben de o maçlara çıkmayı dört gözle bekliyorum"

TRANSFERİM ÇABUK BİTTİ

"EURO 2020 öncesinde kafamın rahat olmasını istiyordum. Trabzonspor beni istediğini hissettirdi. Bu yüzden transferim çabuk gelişti ve sonuçlandı. Transfer sürecinde Kucka ile konuştum. Taraftarla, takımla, şehirle ilgili bilmem gereken her şeyi anlattı, tavsiyelerde bulundu. Güzel şeyler anlattı. Slovak futbolcular Trabzon'da iz bıraktı. Umarım ben de onlara katılırım. Buraya şampiyonluk için geldim. Çünkü ben de en iyisi, en yukarısı için mücadele etmek isteyen biriyim"

AVCI ÇOK DEĞERLİ

"Abdullah Avcı'nın futbola dair fikirleri, bu oyunu nasıl gördüğü ve anladığına şahit oldum. Futbola benzer yerden bakıyoruz. Bu da beni sevindiriyor. Hocamızın futbola dair fikirlerini çok beğeniyorum."

NELER DEDİ?

Havaalanındaki karşılama mükemmeldi. Gerçekten harika hissettirdi.

Taraftar bana ilk günden bu yana çok cana yakın davrandı. Alışma sürecimi hızlandırdılar.

14 yaşındayken buna benzer bir aç tarzım vardı. Normal hayat için belki sıra dışı ama ben böyle mutluyum.

Futbolu bıraktıktan sonra belki yeni bir saç tarzı denerim.

17 rakamı gibi, saç tarzım da bana uğurlu geliyor. Futbol oynadığım sürece saçlarım böyle olacak.