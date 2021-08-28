Gurbetten gelene müjde

Trabzonspor'un maçlarını izlemek için yurt dışından gelen taraftarlar, TFF'nin aşı kuralları sebebiyle maça giremiyordu. HES uygulaması ile Passolig uyumsuz çalışıyor, bu sebeple bilet almakta sorun yaşıyorlardı. Sorun çözüme kavuştu.
Trabzonspor'un maçlarını izlemek için yurt dışından gelen taraftarlar, TFF'nin aşı kuralları sebebiyle maça giremiyordu. HES uygulaması ile Passolig uyumsuz çalışıyor, bu sebeple bilet almakta sorun yaşıyorlardı. HES uygulamasına yeni getirelen güncelleme ile aşı kartları gösterimi sağlandı. Böylece sorun çözüme kavuştu.