Haberler Trabzonspor Gurbetten gelene müjde

Gurbetten gelene müjde

Trabzonspor'un maçlarını izlemek için yurt dışından gelen taraftarlar, TFF'nin aşı kuralları sebebiyle maça giremiyordu. HES uygulaması ile Passolig uyumsuz çalışıyor, bu sebeple bilet almakta sorun yaşıyorlardı. Sorun çözüme kavuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Gurbetten gelene müjde
Trabzonspor'un maçlarını izlemek için yurt dışından gelen taraftarlar, TFF'nin aşı kuralları sebebiyle maça giremiyordu. HES uygulaması ile Passolig uyumsuz çalışıyor, bu sebeple bilet almakta sorun yaşıyorlardı. HES uygulamasına yeni getirelen güncelleme ile aşı kartları gösterimi sağlandı. Böylece sorun çözüme kavuştu.
SON DAKİKA